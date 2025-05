Rapina finisce nel sangue a Napoli. Vittime due titolari del distributore di benzina di via Domenico Fontana, all’Arenella, di fronte al Liceo Vittorini.

Napoli, rapina al distributore finisce nel sangue: feriti a coltellate due titolari

Come racconta Il Mattino, ieri sera, intorno alle 19,30, nell’area di servizio ha fatto capolino un’auto con la targa coperta e con all’interno due uomini incappucciati, oltre a quello che era al volante. La vettura, però, non si è fermata come per fare rifornimento ma per mettere a segno un raid.

Due dei criminali sono secsi dal veicolo impugnando ognuno un coltello e intimando a due titolari del distributore di consegnare l’incasso. A quanto pare però i due addetti dell’area di servizio hanno opposto resistenza, scatenando la reazione dei malviventi che si sono accaniti sulle vittime con diversi fendenti.

I criminali si sono poi dileguati a bordo del’auto. Non è chiaro se abbiano portato via una parte dell’incasso o meno. I feriti invece sono stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. Le ferite per uno dei due si sono rivelate superficiali, mentre l’altra vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato che ha acquisito le immagini di videosorveglianza.

(Immagine di archivio)