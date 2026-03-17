Sangue nella serata di ieri a Calvizzano. Un uomo è stato accoltellato all’interno di un centro che ospita immigrati, “Villa Jonia”, in viale della Resistenza. È accaduto intorno alle 20, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione del 118 per una lite tra cittadini extracomunitari.

Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo estraneo alla struttura ha aggredito un 26enne egiziano residente nel centro ferendolo con un coltellino al braccio per poi darsi alla fuga.

La vittima è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dov’è ricoverato. Le condizioni del 26enne non sono giudicate gravi. Indagini in corso per rintracciare l’aggressore.