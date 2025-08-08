Una parte di un costone è crollata oggi in via Caravaggio, nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, non si registrano feriti e non risultano altri edifici coinvolti nel crollo.

Napoli, prima il boato poi il crollo di un costone in via Caravaggio: nessun ferito, indagini in corso

I residenti hanno avvertito un forte boato, seguito da una nube di polvere che ha immediatamente attirato l’attenzione dei cittadini. Numerosi commenti sui social descrivono la scena: «Abbiamo visto una nube di polvere incredibile, come se fosse crollato qualcosa», «Sembrava una forte scossa».

Sul posto sono intervenuti prontamente vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia municipale per mettere in sicurezza l’area. Il crollo ha interessato una parte di muro, in prossimità di un cantiere attivo nella zona, e le autorità stanno svolgendo le necessarie verifiche per accertare le cause dell’accaduto e valutare eventuali rischi.