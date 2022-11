Napoli, presa pusher in gonnella: 100 euro per 2 grammi di cocaina

È stata arrestata in via Jannelli mentre cedeva 2 grammi di cocaina ad un cliente. Si tratta di una donna di 32 anni, residente nel rione Traiano, quartiere della zona occidentale di Napoli.

Napoli, presa donna pusher: 100 euro per 2 grammi di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di stupefacente una ragazza, già nota alle forze dell’ordine. Nella borsa della 32enne, i militari dell’arma hanno rinvenuto altri 435 euro ritenuti verosimilmente provento illecito. La 32enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L’assuntore invece sarà segnalato alla Prefettura.

Afragola, arrestate due donne per spaccio di droga

Altre due donne, invece, sono state arrestate ad Afragola mentre spacciavo droga dalla loro auto. Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato due uomini avvicinarsi ad un’auto in sosta, in via Roma, con a bordo due donne e consegnare una banconota in cambio di qualcosa.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando i due acquirenti in possesso di due dosi di cocaina mentre, nell’auto delle due donne, hanno rinvenuto 7 dosi contenenti circa 2 grammi e mezzo di cocaina, 6 involucri con circa 12 grammi di hashish, 5 telefoni e 222 euro.

S.N. e F.C., di 35 e 44 anni con precedenti di polizia, entrambe di Afragola, sono state arrestate per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.