Un carico di droga da 13 milioni di euro occultato in un tir guidato da un camionista campano. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati in attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto un uomo sorpreso a trasportare, a bordo di un autoarticolato, circa 64 chili di cocaina.

Asse della droga Campania-Sicilia: scoperti 64 kg di cocaina in un tir: sequestro da 13 milioni di euro

Il controllo è stato effettuato dalla Compagnia Pronto Impiego di Catania, durante un pattugliamento con l’ausilio di un’unità cinofila, nella zona industriale del capoluogo etneo. Il mezzo pesante, condotto da un trentenne originario della Campania, è stato fermato per una verifica dei documenti personali e della merce. Il comportamento nervoso dell’autista ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con un’accurata ispezione del veicolo.

Durante la perquisizione, nascosti tra il fondo del rimorchio e le pedane del carico, sono stati rinvenuti due borsoni scuri contenenti numerosi panetti di cocaina. Inoltre, nella cabina di guida, all’interno del vano portaoggetti, sono stati trovati un grammo di hashish e 800 euro in contanti. Il carico di droga, destinato probabilmente alle piazze di spaccio locali, è stato sequestrato insieme al mezzo e al denaro. L’autista è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.