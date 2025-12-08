Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver aggredito ancora una volta la sua ex moglie e aver continuato con il suo comportamento violento anche all’arrivo della polizia. L’episodio si è verificato in un’abitazione di Borgo Sant’Antonio Abate, nel cuore del centro storico di Napoli.

Napoli, perseguita l’ex moglie e l’aggredisce: arrestato 49enne

L’intervento degli agenti del commissariato Vicaria Mercato è scattato nel pomeriggio di sabato, a seguito di una segnalazione. Quando la pattuglia è giunta sul posto, l’uomo si trovava ancora nell’appartamento. I poliziotti sono riusciti a farlo uscire, ma nel momento in cui ha visto la donna rientrare, ha ricominciato a insultarla e ha tentato di aggredirla nuovamente.

La vittima ha riferito agli agenti di essere stata colpita dall’ex marito poco prima e che episodi simili si erano già verificati in passato, soprattutto mentre si recava al lavoro. In alcune occasioni era riuscita a mettersi in salvo solo grazie all’aiuto dei colleghi. L’uomo è stato quindi tratto in arresto; a suo carico risultavano già diverse denunce per maltrattamenti in famiglia.