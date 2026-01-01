Napoli, perde 3 dita per un petardo: 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio

Grave episodio legato all’uso di botti e petardi a Napoli, dove un 24enne originario di Roma è rimasto ferito due volte nel giro di poche ore a causa dell’esplosione di fuochi pirotecnici.

Il giovane si è presentato inizialmente all’ospedale Pellegrini, dopo aver perso tre dita di una mano in seguito all’esplosione di un petardo. Soccorso dal personale sanitario, è stato medicato e dimesso.

Il ritorno e il nuovo incidente

Una volta lasciato l’ospedale, il 24enne è tornato nel luogo da cui proveniva e, nonostante le gravi ferite riportate, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico utilizzando le due dita rimaste. Il nuovo scoppio gli ha provocato ferite al volto e a un occhio, rendendo necessario un ulteriore intervento medico.