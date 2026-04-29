Caserta. Inseguimento nel centro cittadino, poi il tentativo di fuga a piedi: un 24enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Caserta, inseguito e bloccato dalla Polizia in centro: in auto aveva cocaina, nei guai 24enne

I fatti risalgono ai giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo dagli agenti della Squadra Volante, impegnati a presidiare le principali arterie urbane. Durante un controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva ad alta velocità nel centro cittadino, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Il conducente, però, non si è fermato, tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un breve inseguimento terminato nei pressi di Piazza Sant’Anna, dove il giovane ha abbandonato il veicolo e ha provato a fuggire a piedi. La corsa è durata poco: gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, procedendo alla sua identificazione. Dalla successiva perquisizione dell’auto sono emersi 26 involucri in cellophane contenenti cocaina. Il 24enne, originario di Caserta, è stato quindi accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti, denunciato all’Autorità giudiziaria. La droga è stata sequestrata e per il giovane è scattata anche la segnalazione alla Prefettura, con l’avvio delle procedure amministrative previste.