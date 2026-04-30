Turisti rapinati di un orologio da 80mila euro, assolto Francesco Pinto

Francesco Pinto assolto per non aver commesso. Napoletano, ma residente a Mondragone, il 23enne era stato accusato di rapina aggravata e lesioni commessa ai danni di 2 turisti francesi a Forte dei Marmi, quando, nel 2021, venne sottratto un Patek Philippe da 80mila euro ferendo il proprietario con il calcio della pistola ed esplodendo dei colpi d’arma da fuoco. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha assolto il giovane.

Secondo quanto ricostruito in quella circostanza, il turista camminava a piedi con la moglie, 39enne, quando furono bloccati da due uomini su una motocicletta. I malviventi esplosero tre colpi di pistola a salve, forse con una scacciacani, per poi aggredire l’uomo e strappargli l’orologio da polso. Pinto era già diventato noto alle cronache giudiziarie per aver rapinato il pilota della Ferrari, Leclerc. Nell’aprile del 2023, insieme ad altre due persone, avrebbe sottratto al corridore di Formula 1, a Viareggio, un orologio Richard Mille da 2 milioni di euro.