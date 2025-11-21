Potrebbe essere morta per cause naturali, verosimilmente a seguito di un malore, Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, nella periferia nord di Napoli. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita mercoledì, in attesa degli esami tossicologici, fondamentali per stabilire con certezza le cause del decesso.

Napoli, Nunzia Cappitelli sarebbe morta per cause naturali: indagini ancora in corso

Il medico legale ha chiarito che la ferita alla testa riscontrata sul corpo della donna non è compatibile con un’aggressione: non sarebbe infatti stata provocata da un corpo contundente, ma sembrerebbe riconducibile a una caduta accidentale.

Nonostante l’ipotesi più accreditata sia quella del malore, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio. Si tratta di un atto dovuto per permettere alla Squadra Mobile di approfondire tutte le piste, soprattutto alla luce delle due denunce per stalking presentate in passato da Nunzia Cappitelli contro due uomini. Il procedimento è seguito dal pm Antonella Serio della IV sezione “fasce deboli”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Solo quando saranno disponibili i risultati degli esami tossicologici si potrà stabilire in modo definitivo la dinamica della morte e verificare eventuali anomalie o sostanze che possano aver inciso sul decesso. Intanto questa mattina sono stati celebrati i funerali della 51enne a Marianella, nella Chiesa di San Giovanni Battista.