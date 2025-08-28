Una notte segnata da episodi di violenza nel cuore della città di Napoli. Due aggressioni, avvenute a poche ore di distanza, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e il ricovero delle vittime all’ospedale Pellegrini.

Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante

In tarda serata, un 27enne della Costa d’Avorio è stato accoltellato al torace in piazza San Francesco di Paola, nei pressi di Porta Capuana. L’uomo, colpito da uno sconosciuto, è stato trasportato in codice rosso al Pellegrini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Borgoloreto, impegnati a chiarire dinamica e movente.

All’alba, intorno alle 4.50, un nuovo episodio in piazza Dante. Un 23enne tunisino, già noto e irregolare sul territorio italiano, ha riferito di essere stato avvicinato da alcuni sconosciuti che, per rapinarlo del cellulare, gli avrebbero spruzzato spray urticante negli occhi e inflitto un colpo al fianco con un oggetto contundente. Il giovane è stato medicato al Pellegrini e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione San Giuseppe.