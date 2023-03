NAPOLI. Notte di violenza a Napoli quella appena trascorsa. Sono diversi gli episodi registrati dalle forze dell’ordine e avvenuti in varie zone della città.

Napoli: liti, accoltellamenti e tentate rapine

Oltre l’accoltellamento di un 12enne nei pressi di piazza Municipio, verso l’1:30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bagnoli mentre percorrevano via Marino sono stati fermati da un passante che gli segnalava una lite in atto tra ragazzi a piazzale D’Annunzio. I Carabinieri hanno trovato tre giovani. Mentre i militari li stavano identificando uno dei tre – Antonio Del Vecchio, 27enne napoletano già noto alle forze dell’ordine – si è scagliato contro un’auto in transito con all’interno due ragazzi. Il 27enne ha frantumato il vetro anteriore lato passeggero e un Carabiniere nel tentativo di calmarlo e fermarlo si è beccato una gomitata al volto. Il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale mentre il Carabiniere trasferito da personale del 118 all’ospedale Cardarelli per una diagnosi di 8 giorni.

Altro episodio è avvenuto intorno alle 2.30 quando i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per un cittadino del Kazakistan classe 1996 ferito da arma da punta e taglio. Il personale del 118 era intervenuto a via della Pergola e lì ha trovato la vittima. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare si tratti di una tentata rapina da parte di due individui alla quale il 26enne avrebbe reagito. I malfattori lo avrebbero colpito alla schiena per poi fuggire. La vittima è stata dimessa, per lui una diagnosi di 13 giorni per ferite alla schiena. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Stella impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Infine intorno alle 3:30 all’ospedale del mare i Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per la segnalazione di una persona ferita. La vittima è un turista di 21 anni proveniente dalla Thailandia. Da una prima sommaria ricostruzione pare si tratti di una tentata rapina avvenuta poco prima a via Carbonara. Il 21enne è in osservazione ma non in pericolo di vita. Per lui la frattura della mandibola. Indagini in corso dei Carabinieri.