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Aversa, rissa con bottiglie in strada: due arresti, feriti anche due poliziotti

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Violenta rissa nel centro di Aversa, dove due uomini di circa 30 anni, entrambi di origine marocchina, si sono affrontati in strada arrivando a utilizzare anche bottiglie di vetro, generando attimi di tensione e paura tra i presenti. I fatti si sarebbero verificati sabato scorso.

Aversa, rissa con bottiglie in strada: due arresti, feriti anche due poliziotti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale che, con non poche difficoltà, hanno tentato di bloccare i due. La situazione ha reso necessario l’arrivo di ulteriori pattuglie della Polizia di Stato e di una Radiomobile dei Carabinieri per ristabilire l’ordine.

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Durante l’intervento, due agenti sono rimasti feriti, con prognosi di dieci giorni. I due uomini sono stati arrestati con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione per eventuali provvedimenti, tra cui anche l’ipotesi di espulsione dal territorio nazionale.

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