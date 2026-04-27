Napoli, taglia il braccialetto e fugge dai domiciliari: 47enne arrestato dopo colluttazione con la Polizia

Nella serata di sabato, 25 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano con le accuse di evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato notato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre transitavano in via Pietro Germi per i consueti controlli sul territorio.

Il tentativo di fuga e l’intervento degli agenti

Alla vista della pattuglia, il 47enne ha cercato di eludere il controllo, insospettendo immediatamente i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a fermarlo non senza difficoltà, dopo una colluttazione. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Il tentativo di fuga sarebbe stato quindi legato alla violazione delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Ulteriori verifiche hanno rivelato che il 47enne aveva manomesso il braccialetto elettronico prima di allontanarsi dalla propria abitazione, aggravando così la sua posizione.

Arresto e accuse

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dei reati di evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.