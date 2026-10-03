Piove sul bagnato in casa Napoli, nonostante la pausa per le nazionali. Costantino Favasuli si è infortunato durante la gara Armenia-Italia Under 21, riportando una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il club non ha indicato ufficialmente i tempi di recupero, ma da quella che sembra il giocatore potrebbe stare fuori almeno un mese.

Napoli, lesione muscolare per Favasuli: i tempi di recupero

Favasuli si aggiunge a una lista già nutrita di calciatori alle prese con problemi fisici. Anguissa sta proseguendo il percorso riabilitativo dopo la lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra, mentre Alisson è fermo per una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Marianucci continua il lavoro personalizzato dopo la lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. McTominay, reduce dalla procedura di ablazione effettuata a settembre, ha ripreso il lavoro sul campo ma continua ad allenarsi in maniera personalizzata. Giovane sta gradualmente rientrando, mentre Buongiorno ha iniziato il programma riabilitativo dopo il problema al ginocchio destro.

In rete De Bruyne e Hojilund

Ma dai campi delle nazionali arrivano anche buone notizie. Kevin De Bruyne è stato protagonista con il Belgio, firmando una doppietta nel 3-0 contro la Turchia, dopo aver già fornito un assist contro l’Italia. Rasmus Hojlund è andato a segno con la Danimarca contro il Portogallo, realizzando il momentaneo pareggio. Positivo anche l’esordio in Nazionale maggiore di Antonio Vergara: entrato nella ripresa contro la Francia, il giovane azzurro ha mostrato personalità e ha partecipato all’azione del pareggio dell’Italia, rendendosi pericoloso anche con un cross per Kean e un assist per Barella.