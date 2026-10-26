Giugliano, furto in casa del calciatore del Napoli Alisson Santos: auto ritrovata a Villaricca

Furto nella notte nell’abitazione di Alisson Santos, attaccante del Napoli che vive nella zona costiera di Giugliano in Campania, tra Licola e Varcaturo. I ladri si sono introdotti nella villetta mentre il calciatore e la moglie dormivano, portando via un orologio di valore, una collana e la sua automobile. La vettura è stata successivamente ritrovata a Villaricca dai carabinieri.

Il furto nella villa di Giugliano

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica 25 ottobre. Secondo le ricostruzioni investigative riportate dalla stampa, almeno due persone sarebbero entrate in casa, mentre un possibile terzo complice avrebbe atteso all’esterno. Il giocatore si è accorto del furto al risveglio e ha dato l’allarme. Nessuno degli occupanti dell’abitazione è rimasto ferito.

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti per i rilievi. Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire il percorso seguito dai responsabili e verificare se il colpo fosse stato pianificato.

Auto recuperata a Villaricca grazie al GPS

I malviventi sono fuggiti a bordo della BMW del calciatore. Grazie alla localizzazione satellitare, i carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno individuato e recuperato il veicolo nel vicino comune di Villaricca. Le ricerche dei responsabili proseguono.

Il prefetto rafforza i controlli nell’area nord

Dopo il furto, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto un’intensificazione della vigilanza nelle aree residenziali e sulle strade di collegamento dell’area nord. Il tema sarà esaminato anche in una prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il coinvolgimento dei sindaci interessati. Per Santos, attualmente fermo per infortunio, si tratta di un episodio avvenuto poche ore dopo aver seguito dalla tribuna la partita Napoli-Roma. Allison, tra l’altro, è vittima di un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio.