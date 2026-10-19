Volti tesi nella conferenza stampa che precede la terza partita di Champions per il Napoli. Domani sera alle 21:00 si gioca contro il Bodo/Glimt al Maradona, tutt’altro che sold out. Davanti ai microfoni, alle 15:15, il tecnico Massimiliano Allegri e il portiere Alex Meret. “Mi metto in discussione tutti i giorni e lo farò sempre – ha detto l’allenatore – quando mancano i risultati bisogna fare quel centimetro in più. I ragazzi stanno dando tutto, vanno difesi e aiutati. Hanno la mia fiducia“.

Napoli subito in campo per la Champions, Allegri: “La squadra ha la mia fiducia”

Domani la vittoria è l’unico risultato possibile. “Gara complicata – ha proseguito il toscano – ma al di là degli altri risultati precedenti. Il Bodo in Champions ha fatto bene, è brava a giocare nel blocco basso ed in contropiede, domani dovremo avere una buona tecnica, precisione nei passaggi e fare una partita con la convinzione di vincere”.

Con il Venezia ha ricevuto molte critiche la scelta del tecnico di schierare tre difensori puri e due terzini come esterni. Per il mister non è nell’assetto tattico difensivo il problema: “La differenza è solo nell’esterno a destra, con Di Lorenzo siamo più difensivi, con Politano, Lang o Giovane più propositivi. Noi dobbiamo giocare una partita tecnicamente valida, oggi manchiamo in alcuni momenti della gara e subiamo gol come a Venezia, Firenze e Milano”. Allegri si accontenterebbe anche di ” fare risultato con un tiro in porta”.

Quanto a Meret, il portiere ha parlato di “grande occasione domani per tornare alla vittoria e ritrovare compattezza“. La ricetta: “Deve esserci la voglia di non subir gol e bisogna avere cattiveria davanti. Il gruppo è unito”.

Sul Bodo: “Sappiamo di affrontare una squadra tosta e ben organizzata, proveranno ad aggredirci all’inizio, ma noi dovremo fare la nostra partita. Siamo in casa e c’è voglia di far bene davanti al nostro pubblico. L’apporto dei tifosi è fondamentale. Per uscire da questa situazione dobbiamo restare uniti”. Paragone tra la gestione di Conte e quella di Allegri: “Ora c’è meno pressione e qualche libertà in più, noi però dobbiamo dare sempre il 100%”.