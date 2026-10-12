Villarreal-Napoli, Allegri: “Dobbiamo fare punti”. McTominay scalda i motori

Il tecnico azzurro presenta la sfida di Champions: lo scozzese verso una maglia da titolare, Milinkovic-Savic confermato in porta.

Il Napoli riparte dalla Spagna per cercare i primi punti in Champions League. Dopo il successo in campionato contro il Frosinone, gli azzurri affrontano il Villarreal domani, martedì 13 ottobre, alle 21 all’Estadio de la Cerámica. Alla vigilia, Massimiliano Allegri indica la strada: dare continuità ai progressi e reagire alla sconfitta europea contro l’Arsenal.

«Dobbiamo fare punti», sottolinea l’allenatore. Il Villarreal è un avversario da prendere con le pinze: Allegri ne evidenzia la prestazione contro il Real Madrid e mette in guardia sulle difficoltà di giocare in casa degli spagnoli.

McTominay verso il ritorno da titolare

La novità più attesa riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sta meglio e potrebbe partire dal primo minuto. Allegri si riserva la decisione definitiva, ma le indicazioni della vigilia aprono al suo ritorno nell’undici iniziale.

A centrocampo Gilmour è favorito per una maglia in regia. Una certezza arriva invece dalla porta: contro il Villarreal giocherà Milinkovic-Savic, mentre Meret è reduce da un infortunio.

Il modulo e la gestione dei recuperi

Allegri non vuole concentrare il dibattito sul sistema di gioco. Per il tecnico contano soprattutto le caratteristiche dei calciatori e la loro condizione: l’obiettivo è scegliere gli uomini più pronti e metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio.

Un ragionamento che riguarda anche la possibile convivenza tra McTominay e De Bruyne. Lo scozzese deve ritrovare il ritmo dopo lo stop, mentre il belga sta migliorando sul piano della condizione.

Intanto si avvicinano altri recuperi: Anguissa e Olivera sono attesi in gruppo mercoledì, mentre per Alisson bisognerà attendere ancora. L’invito alla squadra è mantenere equilibrio, gestendo la passione e l’entusiasmo della piazza senza perdere di vista il lavoro da fare.

Rafa Marín ritrova il Villarreal

Vigilia particolare anche per Rafa Marín, che torna da avversario nello stadio della squadra in cui ha giocato la scorsa stagione. Il difensore azzurro mette in guardia soprattutto sulle ripartenze del Villarreal e guarda al risultato: il Napoli vuole tornare dalla Spagna con una vittoria per rilanciare il proprio percorso europeo.