Morto improvvisamente Gianni Iodice, noto oncologo dell’ospedale Pascale. Il dottore è stato stroncato da un infarto che l’ha strappato prematuramente alla vita.

Napoli, morto improvvisamente il noto oncologo Gianni Iodice

A darne notizia, con un breve messaggio su Facebook, è la pagina dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale: “Ieri è morto improvvisamente un collega ma al contempo un caro amico, Gianni Iodice, oncologo direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unità di Senologia del nostro Istituto. A sua moglie, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia le condoglianze da parte di tutti noi”.

Colpito da un malore improvviso, Iodice è stato soccorso ma il suo cuore ormai aveva smesso di battere, rendendo vani i tentativi di rianimazione. Si stanno moltiplicando in queste ore i messaggi di cordoglio sui social. Tutti ricordano Gianni Iodice come un professionista esemplare, gentile e umano nel trattare i pazienti oncologici che si sottoponevano alle sue cure. “Una notizia di forte impatto. Il mio oncologo. Grazie doc, per tutto quello che hai fatto, e per come lo hai fatto. Mi hai seguito con grande professionalità, in un momento difficile, resterai sempre nei miei ricordi più cari” scrive una paziente.