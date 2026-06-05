Morto improvvisamente Antonio Di Bennardo, noto showman e artista mugnanese. L’uomo aveva 55 anni ed era molto noto per le sue esibizioni nei locali dell’hinterland a nord di Napoli, in particolare “Senza Pensieri”, una taverna sulla circumvallazione esterna dove il 55enne conduceva uno spettacolo al piano bar ogni weekend.

Lutto a Mugnano, muore improvvisamente lo showman Antonio Di Bennardo

Secondo quanto appreso, Di Bennardo si sarebbe sentito male in in distributore di benzina in via Da Vinci a Marcianise, mentre stava facendo rifornimento di carburante. Inutili i soccorsi del 118, allertati da un automobilista di passaggio.

A comunicarne la scomparsa via social è stato l’ex sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, con un post su Facebook: “Tutti conoscevamo come Antonio Di Bennardo Music Live. Di Antonio conservo ricordi bellissimi, legati anche ai tanti eventi organizzati insieme. Con la sua musica, la sua simpatia e la sua grande capacità di intrattenere, ha allietato diverse serate per tanti mugnanesi e non solo, lasciando un segno fatto di allegria, passione e umanità”.

Tanti i messaggi apparsi sul suo profilo: “Eri un fratello per me e Salvatore e il zio dei miei figli e un grande dolore per noi”, scrive Maria Rosaria. “Mi tremano le gambe. Abbiamo fatto le elementari insieme. Riposa in pace”, il commento di Grazia. Lascia due figli. Gestiva un bar, “Coffee Break”, lungo via Mugnano-Melito, oggi chiuso per lutto.