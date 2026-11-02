Napoli, muore in un incidente mentre va al lavoro: addio a Gaetano Milo, dipendente Anm

Tragedia a Napoli, dove Gaetano Milo, 56 anni, dipendente dell’Anm in servizio alla Funicolare di Chiaia, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Il dramma si è consumato nella mattinata di domenica 1 novembre, intorno alle 6, in via Tommaso De Amicis, nei pressi del Nuovo Policlinico Federico II.

Napoli, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 56enne

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne stava percorrendo via Tommaso De Amicis in sella al suo scooter, in direzione del Rione Alto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata. L’incidente è avvenuto poco prima dell’incrocio con via Cavone delle Noci allo Scudillo, a poca distanza dall’ingresso del Nuovo Policlinico Federico II.

Sulla dinamica del sinistro stanno indagando gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un incidente autonomo, ma gli investigatori non escludono l’eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. Per ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio nel punto dell’impatto, tuttavia, non sembrerebbero esserci telecamere puntate direttamente sulla carreggiata. I filmati degli impianti vicini potrebbero comunque fornire elementi utili a individuare eventuali altri mezzi transitati nello stesso orario.

Il dolore dei colleghi Anm: «Sempre sorridente e disponibile»

La notizia della morte di Gaetano Milo ha gettato nello sconforto colleghi e amici dell’azienda napoletana dei trasporti. A ricordarlo sui social è stato anche Adolfo Vallini, sindacalista Usb di Anm, che gli ha dedicato un lungo e commosso messaggio. “Un tragico incidente ci ha portato via Gaetano Milo, un amico, un collega, ma soprattutto una persona speciale”, ha scritto Vallini, ricordando il 56enne come un uomo “sempre sorridente, gentile, disponibile”.