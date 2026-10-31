Aversa, violenta aggressione: 18enne colpito con pugni e una bottiglia in testa

Grave episodio di violenza in Via Belvedere ad Aversa, nel casertano, dove venerdì 30 ottobre, intorno alle 2 di notte, un ragazzo di appena 18 anni sarebbe stato brutalmente aggredito da due fratelli all’interno di un bar, ricevendo colpi di bottiglia in testa che gli avrebbero provocato dei tagli. Non sono noti al momento i motivi dell’aggressione.

Aversa, violenta aggressione in un bar: 18enne colpito con pugni e una bottiglia in testa

Uno dei due presunti aggressori lo avrebbe colpito con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra. A quel punto sarebbe intervenuto l’altro, che gli avrebbe spaccato una bottiglia in testa. Il giovane sarebbe stato poi raggiunto da una serie di calci e pugni e colpito anche con un orologio utilizzato come un tirapugni.

Solo grazie all’intervento di alcune persone presenti nel locale il 18enne sarebbe riuscito a liberarsi e a fuggire in strada. Raggiunto dai genitori, è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato – gli sono stati applicati dei punti di sutura sulla ferita riportata in testa – e successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni. Stamattina la vittima ha sporto denuncia dai Carabinieri.

Ne ha dato notizia sulla propria pagina il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto segnalato, i due presunti aggressori sarebbero già stati coinvolti in un episodio analogo lo scorso agosto.