Sono state diffuse le immagini dell’investimento in cui è morta in via Caracciolo Elvira Zriba, la cameriera 34enne travolta da una moto che percorreva il lungomare a folle velocità. A filmare la scena, rilanciata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, una telecamera di videosorveglianza della zona.

Napoli, moto travolge Elvira e la uccide: le immagini delle telecamere

Anche se le riprese sono a distanza, nel video si riconosce chiaramente il mezzo a due ruote che, a velocità sostenuta, centra in pieno la ragazza a bordo carreggiata. L’impatto è evidente e dai frame della clip si capisce che il centauro, un 31enne di Frattamaggiore, stesse impennando, una guida spericolata che gli impediva di vedere i pedoni in strada. Venerdì 2 settembre alle 11 a via Caracciolo all’altezza del bar Napoli ci sarà una iniziativa per ricordare e chiedere giustizia per la 34enne uccisa dalla moto. Alla manifestazione hanno aderito commercianti e cittadini, Europa Verde, la Radiazza ed è prevista la partecipazione dei familiari della ragazza.

Nonostante la tragedia, oggi su quel tratto di strada nulla è cambiato, l’alta velocità e le peripezie continuando ad essere protagoniste, come racconta un collega di Elvira che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Sono il collega della ragazza che è morta davanti ai miei occhi a via Caracciolo. Sul lungomare non è cambiato niente, ci sono ancora ragazzi che corrono all’impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso. Ho provato a segnalare alla polizia e la municipale e nessuno vuole interessarsi di questa cosa. Moriranno altre persone per colpa di questi irresponsabili. Mi stenderò in mezzo alla strada se nessuno interverrà”.