Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia in mini-moto tra la folla: denunciati i genitori

Un bambino di soli 9 anni è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro mentre sfrecciava a bordo di una mini-moto con motore da 100cc nella zona pedonale di Largo Berlinguer, nel cuore del quartiere storico di San Giuseppe.

Il piccolo, con manovre pericolose e a velocità elevate, ha seminato il panico tra i passanti in una serata affollata di turisti e residenti.

Secondo quanto riferito dai militari, la mini-moto era in grado di raggiungere gli 80 km/h, una velocità paragonabile a quella di uno scooter di media cilindrata, ma del tutto incompatibile con la sicurezza in un’area pedonale. Il rombo del motore ha improvvisamente interrotto la quiete serale, attirando l’attenzione di due Carabinieri liberi dal servizio che si trovavano nella zona.

Il bambino, che zigzagava tra la folla incurante del pericolo, ha tentato la fuga abbandonando il mezzo e dandosi alla corsa, ma è stato bloccato dopo pochi metri e condotto in caserma. Poco dopo, sono stati convocati anche i genitori, entrambi residenti del quartiere.

Al termine degli accertamenti, padre e madre sono stati denunciati per abbandono di minore, poiché hanno permesso al figlio di circolare su un mezzo non omologato, pericoloso e inadatto alla sua età, oltre che in un’area vietata al traffico motorizzato.

Il veicolo, dotato di motore a scoppio da 100cc, è risultato non immatricolato, privo di targa e destinato esclusivamente all’uso su pista. I Carabinieri lo hanno sequestrato ai fini della confisca.