Napoli, morto dopo un mese di agonia Mario Castello: anche lui investito sulle strisce pedonali

Ancora una tragedia sulle strade di Napoli. Dopo un mese di lotta tra la vita e la morte, Mario Castello, 46 anni, è deceduto presso l’Ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva. L’uomo era stato investito a Ponticelli, in via Mario Palermo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente: investito mentre scendeva dall’autobus

L’impatto risale a poco più di un mese fa. Mario Castello era appena sceso da un autobus e si stava dirigendo verso le strisce pedonali di via Mario Palermo quando è stato travolto da una Renault condotta da un automobilista 62enne. L’urto lo ha sbalzato violentemente sull’asfalto, provocandogli ferite gravissime.

La corsa in ospedale e il mese di agonia

Subito soccorso, Castello è stato trasportato al Cardarelli, dove è rimasto cinque giorni nel reparto di Rianimazione. Successivamente, vista la gravità delle condizioni, è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata del 12 novembre.

Le indagini: confermato che la vittima era sulle strisce

Come previsto per tutti i sinistri mortali, la ricostruzione dell’incidente è stata affidata alla sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale, diretta dal comandante Vincenzo Cirillo. I rilievi tecnici hanno accertato un elemento fondamentale: Mario Castello stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, dettaglio che potrebbe risultare determinante nelle valutazioni della magistratura.

Automobilista sottoposto ai test e veicolo sequestrato

Il 62enne alla guida dell’auto è stato sottoposto ai test tossicologici di rito. Come da procedura, la Polizia Municipale ha provveduto al ritiro della patente e al sequestro preventivo del veicolo per ulteriori accertamenti. La morte di Mario Castello riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale a Napoli. In questi mesi sono tanti i pedoni investiti e uccisi, spesso mentre attraversano la strada sulle strisce. Risale a pochi giorni fa il decesso, al Vomero, di un 93enne. A Fuorigrotta, invece, una 14enne è stata travolta da una moto in zona stadio ed è attualmente ricoverata in ospedale.