Napoli, grave incidente a Fuorigrotta: ragazza di 14 anni investita da una moto

Nuovo dramma sulle strade di Fuorigrotta. Una ragazza di 14 anni è stata travolta da una motocicletta mentre attraversava la carreggiata in via Gian Battista Marino, la strada che collega il McDonald’s allo stadio Diego Armando Maradona. L’impatto è stato violento: la giovane è stata sbalzata per diversi metri e ha riportato gravi ferite.

L’incidente è avvenuto a poche ore di distanza dai doppî sinistri di sabato notte, quando due auto si erano ribaltate a causa dell’alta velocità, una proprio nel piazzale antistante lo stadio e l’altra in via Giacomo Leopardi. In quelle occasioni, fortunatamente, i conducenti erano usciti illesi o con ferite lievi. Questa volta, invece, la situazione è apparsa da subito molto più seria.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale, intervenuta immediatamente sul posto, la ragazza stava attraversando la strada quando una moto guidata da un ventenne l’ha colpita in pieno. Il giovane centauro è ora al vaglio degli inquirenti per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.

La 14enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso. I medici hanno diagnosticato diverse fratture al bacino e a un braccio, oltre a una lacerazione epatica. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili.

Emergenza sicurezza

Ancora una volta, dunque, Fuorigrotta torna al centro delle cronache per gli incidenti stradali. I residenti chiedono interventi urgenti per aumentare la sicurezza della zona, dove l’alta velocità e il traffico intenso continuano a rappresentare un pericolo costante per pedoni e automobilisti.