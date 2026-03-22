Logoteleclubitalia

Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo

Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo
Banner Union2 Sito

Grave incidente stradale questa sera al Corso Garibaldi, dove due persone hanno perso tragicamente la vita dopo essere state investite da un’auto lanciata ad alta velocità. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo

Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo avrebbe travolto le vittime senza lasciare loro scampo. L’impatto, avvenuto in una zona centrale e particolarmente trafficata, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e la polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi del caso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per le due persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. A causa dell’incidente mortale, il traffico lungo il Corso Garibaldi risulta completamente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla viabilità nelle strade limitrofe.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto