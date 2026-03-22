Grave incidente stradale questa sera al Corso Garibaldi, dove due persone hanno perso tragicamente la vita dopo essere state investite da un’auto lanciata ad alta velocità. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo

Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo avrebbe travolto le vittime senza lasciare loro scampo. L’impatto, avvenuto in una zona centrale e particolarmente trafficata, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e la polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi del caso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per le due persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. A causa dell’incidente mortale, il traffico lungo il Corso Garibaldi risulta completamente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla viabilità nelle strade limitrofe.