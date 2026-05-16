Quattro arresti e una denuncia. È il bilancio dei controlli effettuati il 14 maggio dalla Polizia di Stato di Caserta nel comune di Aversa, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. L’operazione, condotta dal personale del locale Commissariato, ha consentito di controllare 138 persone, di cui 30 cittadini stranieri, e 46 veicoli.

Aversa, controlli straordinari della Polizia: quattro arresti e una denuncia

Nel corso dei controlli antidroga, gli agenti hanno arrestato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura. Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, i poliziotti sono riusciti a bloccarli e a procedere alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo diverse dosi di sostanza stupefacente — tra cui crack, hashish e cocaina — già suddivise per lo spaccio, oltre a denaro contante in banconote di vario taglio. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima giornata sono state inoltre eseguite due misure restrittive nei confronti di altrettanti uomini con precedenti penali, ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna. Gli agenti hanno infine denunciato in stato di libertà un pluripregiudicato per ricettazione, dopo aver accertato che l’autovettura in suo possesso risultava rubata lo scorso 10 maggio e che le targhe applicate appartenevano a un’altra vettura oggetto di furto nel 2024. Nel corso dell’operazione sono state anche notificate quattro proposte per l’irrogazione di misure di prevenzione.