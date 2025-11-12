Non ce l’ha fatta il 93enne napoletano travolto da un’auto in via Simone Martini, nel quartiere Vomero. L’uomo, investito insieme alla moglie lo scorso 7 novembre, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Tragico incidente al Vomero: morto il 93enne investito in via Simone Martini

Secondo quanto ricostruito, l’anziano era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. La moglie, invece, era stata trasportata al Fatebenefratelli: ha riportato lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto che ha investito la coppia c’era un uomo di oltre 80 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha collaborato con le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ancora in corso le indagini della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’intera comunità del Vomero è sotto shock per la tragedia che ha colpito i due anziani, noti nel quartiere.