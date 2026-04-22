Riasfaltata Via Fratelli Maristi, ma senza strisce pedonali: pericoloso attraversare

Via Fratelli Maristi a Giugliano cambia volto: asfalto nuovo, niente più buche, avvallamenti e possibili allagamenti.
Dopo mesi di segnalazioni per le condizioni dell’asse viario, aggravato dai lavori per la fibra, la strada è stata finalmente riasfaltata. Un intervento atteso, che restituisce decoro e maggiore scorrevolezza alla viabilità.
Ma basta fermarsi pochi secondi per accorgersi che qualcosa non va.
Le strisce pedonali sono scomparse sotto il manto di asfalto.
Senza segnaletica orizzontale, attraversare diventa un’impresa in una zona in cui anche con le strisce era già difficile. Abbiamo provato più volte a passare proprio dove prima c’erano gli attraversamenti: le auto non si fermano, non rallentano.
Ci riproviamo: stessa scena. Ancora una volta e nulla cambia.
La strada, oggi liscia e senza buche, si trasforma così in una corsia veloce, soprattutto nelle ore serali.
Se da un lato migliora la viabilità per chi guida, dall’altro lascia in possibile pericolo i pedoni.