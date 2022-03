Sangue in strada a Napoli, due minori accoltellati nel giro di poche ore. Due liti per futili motivi, entrambe sfociate nel sangue. I fatti sono accaduti a Ponticelli e a Via Foria.

Napoli, accoltellati due minori

Il giovane accoltellato a Via Foria stava cercando di attraversare la strada mentre passeggiava tranquillamente. Improvvisamente sarebbe sopraggiunta un’auto a forte velocità. Ne è nata una lite con il conducente delle vettura. Quando il giovane si è girato per andare è stato accoltellato alla schiena. Non sarebbe però in pericolo di vita.

A Ponticelli, invece, un ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da due giovani ragazzi a bordo di uno scooter. Il giovane si stava recando a casa della sua fidanzata quando è stato preso di mira dai due.

Indagini della Polizia

I due l’avrebbero prima aggredito verbalmente, secondo il suo racconto, senza alcun motivo, e poi pugnalato. La vittima ora si trova all’ospedale Villa Betania per le cure del caso

Sulle due vicende sono in corso indagini delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.