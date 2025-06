Esplosione a Napoli in via Foria: crolla parte di un palazzo, quattro feriti e una persona dispersa

Paura nel centro storico di Napoli nel pomeriggio di oggi per una violenta esplosione in via Foria, all’altezza di via Peppino De Filippo, una traversa nota per la presenza del ristorante “A’ figlia do Marenaro” e del teatro San Ferdinando.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da un deposito di bombole di gas situato nei pressi del palazzo coinvolto. L’esplosione ha causato il crollo parziale dell’edificio, danneggiando gravemente i primi due piani e provocando il distacco di numerosi detriti finiti sulla carreggiata.

Il bilancio provvisorio è di quattro persone estratte vive dalle macerie e una persona ancora dispersa. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, diverse ambulanze e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause esatte dell’accaduto.

L’esplosione a Napoli ha generato panico tra i residenti e i passanti, con traffico in tilt su via Foria e nelle arterie limitrofe, a causa dell’ampio dispiegamento di mezzi di soccorso.

Le autorità hanno delimitato l’area e stanno monitorando la stabilità del palazzo. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno per tutta la serata.