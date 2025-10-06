Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha denunciato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, minorenni senza patente su motocicletta: uno dei due con pistola scacciacani e tirapugni

In particolare in piazza Sannazzaro, gli agenti del Commissariato Montecalvario, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato due ragazzi – entrambi minori – a bordo di un motociclo. Uno dei due, il passeggero, è stat trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di un tirapugni. Il conducente è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente mentre il veicolo è stato posto a fermo e sequestro amministrativo poiché sprovvisto di assicurazione.