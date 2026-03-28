Due minorenni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi. Tra loro, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe anche il fratello del giovane ritenuto responsabile dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso quasi tre anni fa in piazza Municipio.

Agguato al Rione Sanità, arrestati due minori: uno è il fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo

Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di oggi dalla Polizia di Stato e riguarda la violenta sparatoria avvenuta lo scorso 18 gennaio in largo Totò, nel Rione Sanità. In quell’occasione, due giovani a bordo di uno scooter furono bersagliati da numerosi colpi d’arma da fuoco. Entrambi rimasero feriti: uno riportò un pneumotorace con ferita al torace, l’altro lesioni al braccio sinistro. Trasportati in ospedale, riuscirono a sopravvivere.

Le indagini, condotte dalla III Sezione della Squadra Mobile, hanno permesso in pochi giorni di ricostruire la dinamica dell’agguato grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Dalle immagini è emerso che, all’arrivo dello scooter nello slargo, un gruppo di giovani presenti sul posto tentò di disperdersi, mentre almeno due di loro aprivano il fuoco utilizzando armi diverse.

In totale sarebbero stati esplosi almeno undici colpi. Restano ancora da chiarire i motivi alla base dell’azione, definita dagli investigatori come particolarmente grave per modalità e contesto. La sparatoria, infatti, è avvenuta in una zona densamente frequentata, con passanti presenti anche nei momenti immediatamente precedenti e successivi agli spari. I due minorenni sono stati trasferiti in un istituto penale per minori, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.