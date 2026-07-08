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Napoli, ministro Piantedosi arriva in Prefettura per comitato provinciale per ordine e sicurezza

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivato in Prefettura a Napoli per prendere parte alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ad accompagnarlo c’è anche il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. Tra i temi al centro dell’incontro figura anche l’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Montesanto, dove una violenta rissa culminata in una sparatoria ha destato forte allarme, soprattutto dopo la diffusione delle immagini che mostrano un uomo armato di kalashnikov in piena strada.

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