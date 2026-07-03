Fondo sociale europeo, Topo: “Positiva la posizione del Comitato europeo delle Regioni: no ai tagli”

«È una notizia positiva la presa di posizione del Comitato europeo delle Regioni che, durante la sessione plenaria svoltasi ieri a Bruxelles, si è opposto all’accorpamento e, di conseguenza, al ridimensionamento del Fondo sociale europeo, uno strumento fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, la povertà energetica e sostenere le regioni del Mezzogiorno affinché non restino indietro». Lo dichiara l’eurodeputato Raffaele Topo (Pd), commentando la decisione assunta dal Comitato europeo delle Regioni.

Nella seduta di luglio, il Comitato ha infatti chiesto non solo di preservare le risorse del Fondo sociale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea, ma anche di mantenerlo come strumento autonomo, proponendo un incremento della sua dotazione complessiva oltre i 124 miliardi di euro. «Il Comitato – prosegue Topo – ha approvato all’unanimità il parere del sindaco della città lussemburghese di Roeser, Tom Jungen. Gli amministratori delle autorità locali e regionali hanno, inoltre, giudicato insufficiente l’obiettivo minimo del 14% della spesa sociale previsto dalla Commissione europea nel prossimo bilancio dell’Unione».

«Questa ampia convergenza rappresenta un passo importante nella tutela del Fondo sociale europeo e nel riconoscimento dell’impatto che le politiche di coesione hanno sul nostro Mezzogiorno. I deputati del gruppo dei Socialisti e Democratici, di cui faccio parte, continueranno a battersi al fianco degli amministratori locali per difendere risorse che sono linfa vitale per lo sviluppo delle regioni del Sud Italia», conclude Topo.