Giugliano, vertice in Prefettura per crisi rifiuti: avviato nuovo confronto tra Comune, ditta e sindacati

Si è tenuto questa mattina presso il Palazzo di Governo di Napoli un incontro convocato dal Prefetto Michele di Bari per affrontare la situazione relativa al servizio di igiene urbana nel Comune di Giugliano, al centro negli ultimi giorni di criticità legate alla raccolta dei rifiuti e allo stato di agitazione del personale impiegato nel servizio.

Al tavolo hanno preso parte il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio, l’assessore competente, il segretario generale dell’ente, il direttore generale della società affidataria del servizio Teknoservice Srl e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali Fp Cgil e Fiadel, insieme alla rappresentanza sindacale aziendale.

Al centro del confronto i disservizi nella raccolta

Nel corso della riunione sono state analizzate le problematiche che hanno determinato rallentamenti e disservizi nella raccolta dei rifiuti, con conseguenti accumuli registrati in alcune aree del territorio cittadino. La situazione aveva generato preoccupazione tra i residenti e richiesto l’intervento della Prefettura per favorire un confronto tra tutte le parti coinvolte e individuare possibili soluzioni in grado di garantire la regolare prosecuzione del servizio.

Su proposta della Prefettura, tutti i soggetti presenti hanno condiviso l’avvio di un ulteriore percorso di confronto in sede aziendale. L’obiettivo sarà quello di approfondire le cause che hanno portato alle attuali criticità e valutare i possibili interventi correttivi per superare le problematiche emerse nelle ultime settimane. Il confronto coinvolgerà la società Teknoservice e le organizzazioni sindacali, con l’intento di individuare soluzioni condivise che consentano di migliorare l’efficienza del servizio e garantire condizioni di lavoro adeguate agli operatori.

Nuovo incontro la prossima settimana

Al termine del percorso di approfondimento, la Prefettura ha già annunciato la convocazione di una nuova riunione di aggiornamento prevista per la prossima settimana. L’incontro servirà a verificare gli esiti del confronto sindacale e ad adottare eventuali ulteriori iniziative necessarie per assicurare il pieno funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio di Giugliano. La vicenda resta dunque sotto l’attenzione delle istituzioni, chiamate a garantire una rapida soluzione alle criticità che hanno interessato il servizio di igiene urbana cittadino.