Procura di Napoli, operazione contro pedopornografia su Telegram: un arresto e 19 denunciati

Una vasta operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre 19 in diverse regioni d’Italia. L’inchiesta ha fatto emergere una rete di utenti che, attraverso alcuni gruppi Telegram, si scambiavano immagini e video a contenuto pedopornografico.

Le indagini partite dal cellulare di un minorenne

L’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre del 2024, quando, nel corso di una perquisizione informatica eseguita a Caserta nei confronti di un minorenne, gli investigatori hanno trovato numerosi file pedopornografici memorizzati sul suo telefono.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di individuare diversi gruppi presenti sulla piattaforma Telegram, frequentati dal giovane, nei quali numerosi utenti condividevano e scambiavano materiale illecito.

Perquisizioni in 18 province italiane

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Napoli ha disposto un decreto di perquisizione nei confronti di 25 persone, per la maggior parte appena maggiorenni. Le attività sono state eseguite lo scorso 25 giugno nelle province di Napoli, Caserta, Bari, Matera, Palermo, Cagliari, Milano, Torino, Mantova, Monza e Brianza, Cremona, Trieste, Venezia, Bologna, Roma, Perugia, Terni e Frosinone.

L’operazione è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e della IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura di Napoli.

Un arresto e 19 denunciati

Le perquisizioni hanno confermato il quadro investigativo delineato dagli inquirenti. Secondo quanto emerso, gli indagati facevano parte dei gruppi Telegram attraverso i quali venivano diffusi e condivisi file pedopornografici. L’operazione si è conclusa con un arresto e 19 denunce per diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di contatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.