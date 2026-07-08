Napoli, donna violentata in piazza Municipio, la vittima lo indica agli agenti e lo fa arrestare

Paura nella serata di ieri, martedì 7 luglio, in piazza Municipio, a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale dopo aver palpeggiato una giovane. In manette è finito un 42enne irregolare sul territorio nazionale, denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La denuncia della giovane e il tentativo di fuga

L’episodio è avvenuto durante i servizi di ordine pubblico predisposti nella zona di piazza Municipio. Gli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile di Napoli hanno notato una ragazza in evidente stato di agitazione che indicava un uomo intento ad allontanarsi rapidamente. La giovane ha raccontato ai poliziotti che, pochi istanti prima, il 42enne l’aveva sorpresa con un gesto improvviso, palpeggiandola contro la sua volontà.

Bloccato con un coltello a doppia lama

Scattato l’intervento, i poliziotti hanno inseguito il sospettato, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in via Santa Brigida. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama lungo circa 10 centimetri, immediatamente sequestrato dagli agenti.

Arrestato dalla Polizia di Stato

Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. A suo carico è scattata inoltre la denuncia per il porto dell’arma e per la sua posizione irregolare sul territorio italiano. L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.