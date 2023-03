Napoli, minaccia di far esplodere appartamento con una donna e bambini

Attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, giovedì 9 marzo, a Napoli in via D’Avalos. Gli agenti di Polizia sono intervenuti dopo una segnalazione per una persona in forte stato di agitazione che aveva minacciato con una bombola di gas di far saltare in aria un appartamento dove viveva una donna con alcuni bambini.

Napoli, minaccia di far saltare un appartamento con una donna e bambini

L’uomo, aveva già aperto la valvola di sicurezza della bombola dove sta fuoriuscendo il gas. I poliziotti, dopo una colluttazione sono riusciti a bloccare l’aggressore e con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

La persona bloccata è stata poi identificata e arrestata. Si tratta di un 33enne di origini dominicane irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato anche denunciato per minaccia e danneggiamento.