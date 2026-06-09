Terrore a Caserta: minaccia due passanti con un coltello per 5 euro, arrestato minorenne

Momenti di tensione nel centro cittadino di Caserta, dove un giovane cittadino tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta con l’accusa di rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro di Caserta

L’episodio si è verificato in via Roma, una delle arterie principali della città, durante un servizio di controllo del territorio predisposto dalla locale Compagnia dei Carabinieri nell’ambito del rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza nel centro urbano. L’obiettivo è quello di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai numerosi cittadini e turisti che in questo periodo frequentano le strade, le piazze e i luoghi di maggiore interesse del capoluogo.

Minaccia due passanti con un coltello per rubare 5 euro

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane avrebbe avvicinato due passanti minacciandoli con un coltello e costringendoli a consegnargli il denaro in loro possesso. Sotto la minaccia dell’arma, le vittime hanno ceduto la somma di 5 euro, immediatamente sottratta dal malvivente.

L’intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva

Determinante si è rivelato il rapido intervento dei carabinieri che, impegnati in un servizio di osservazione e controllo della zona, hanno assistito alle fasi successive alla rapina e sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare il presunto autore del reato prima che potesse allontanarsi.

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno recuperato l’intera somma sottratta, successivamente restituita ai legittimi proprietari. Inoltre, è stato sequestrato il coltello utilizzato per la minaccia, lungo complessivamente 18 centimetri, di cui 6 centimetri di lama.

Arresto e trasferimento al Centro di Prima Accoglienza di Napoli

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di Napoli “Colli Aminei”, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile competente per le successive determinazioni.