Napoli, lavori di restyling lungo corso Umberto: scatta il nuovo dispositivo traffico

A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico.

Principali modifiche alla viabilità

L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con Piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione. Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Sospensioni temporanee

Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).

Sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus.

Sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti.

2. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere.

3. Realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa.

4. Delocalizzazione degli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.