Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare, uno degli interventi finanziati dal PNRR che punta a cambiare il volto di una delle aree più degradate della fascia costiera di Giugliano. Il progetto si inserisce nel percorso avviato già dalla precedente amministrazione guidata da Nicola Pirozzi per rilanciare il litorale, per anni rimasto ai margini dei grandi interventi di sviluppo.

Licola, al via i lavori di riqualificazione di piazza Colombo: ci saranno aree verdi e campo di basket

Il piano prevede il restyling completo della piazza con nuove pavimentazioni, arredi urbani moderni e illuminazione a basso impatto ambientale, pensata per migliorare sicurezza e fruibilità anche di sera. Attorno sorgeranno aree verdi con alberi e aiuole e sarà realizzata anche una zona dedicata allo sport all’aperto, con campo da street basket e spazio per il calcio.

Accanto alla piazza nascerà inoltre un nuovo parcheggio pubblico per facilitare l’accesso alla zona, soprattutto durante la stagione balneare. Previsti interventi anche sulla spiaggia libera di fronte, con accessi più semplici e senza barriere. Il progetto riguarda anche la pineta retrostante, oggi abbandonata, che sarà recuperata con percorsi pedonali immersi nel verde che porteranno direttamente al mare. “Un intervento atteso – commenta il sindaco Diego D’Alterio – che rappresenta un altro passo nel rilancio della fascia costiera e nello sviluppo turistico e ambientale del territorio”.