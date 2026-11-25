Dopo un mese senza voli, Capodichino si prepara a riaprire. I collegamenti passeggeri riprenderanno all’alba di martedì primo dicembre, al termine dei lavori di riqualificazione della pista. L’intervento, programmato da Gesac per tutto il mese di novembre, è costato circa trenta milioni di euro. Durante la chiusura, parte dei voli è stata trasferita all’aeroporto di Salerno, con bus straordinari in partenza da Napoli.
Napoli, l’aeroporto di Capodichino si prepara a riaprire: martedì il primo volo
Il primo segnale della ripartenza arriverà lunedì sera. Alle diciotto e trenta, durante la cerimonia «Napoli riparte, il mondo ritorna», si riaccenderanno le luci della pista. Dalle diciannove inizieranno a rientrare gli aerei delle compagnie che hanno base a Napoli. Per i passeggeri si riparte la mattina dopo.
Novità anche ai controlli di sicurezza. Quando i nuovi scanner saranno a pieno regime, computer e tablet potranno restare nel bagaglio a mano. Per i liquidi, il limite passerà da cento millilitri a due litri per contenitore. Le nuove modalità entreranno in vigore gradualmente. Intanto, nastri lunghi circa dieci metri permetteranno a più persone di preparare i bagagli contemporaneamente, così da rendere più scorrevoli le file.