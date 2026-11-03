Daniel lascia l’aeroporto di Capodichino: un lieto fine grazie all’accoglienza del Comune di Napoli

Una storia di solitudine e mistero che si trasforma in una bella pagina di solidarietà. Daniel, il giovane di 25 anni che per mesi ha vissuto nell’aeroporto di Napoli-Capodichino, ha finalmente trovato un luogo dove essere accolto. Il ragazzo ha infatti accettato l’aiuto offerto dal Comune di Napoli ed è stato trasferito in una struttura di accoglienza in via Giuseppe de Blasiis, nel cuore della città. Una svolta importante per una vicenda che negli ultimi giorni ha commosso tante persone e attirato l’attenzione dei media nazionali.

Svolta per Daniel: lascia l’aeroporto e viene accolto in una struttura del Comune

Daniel dice di essere svedese, ma non possiede documenti né denaro e conserva soltanto ricordi frammentari del proprio passato. Per settimane, forse mesi, l’aeroporto è stato il suo punto di riferimento quotidiano. Tra passeggeri in partenza e persone in arrivo, trascorreva le giornate cercando riparo, aiutato dalla generosità di alcuni lavoratori dello scalo che gli offrivano cibo, bevande e piccoli gesti di solidarietà.

La sua storia ha ricordato a molti il celebre film The Terminal, con Tom Hanks, ma per Daniel non si trattava di una sceneggiatura cinematografica. Era una realtà fatta di incertezza, fragilità e tante domande ancora senza risposta.

La svolta è arrivata grazie all’intervento dei servizi sociali del Comune di Napoli. L’assessora alle Politiche sociali, giovanili e del lavoro, Chiara Marciani, ha confermato che il giovane si è mostrato collaborativo, accettando il trasferimento nella struttura non appena gli è stata prospettata questa possibilità. Un gesto importante, soprattutto perché in precedenza Daniel sembrava poco disposto ad accettare assistenza. Anche il console onorario di Svezia, Pierluigi Petrone, si era interessato alla sua situazione, riuscendo a offrirgli un giubbotto per proteggerlo dal freddo.

Restano tante domande

Adesso, finalmente, Daniel non dovrà più cercare un posto dove trascorrere la giornata tra le poltroncine di un aeroporto. Avrà un tetto, un letto e il sostegno necessario per affrontare una situazione personale ancora tutta da chiarire. Restano infatti aperti gli interrogativi sulla sua identità, sulla famiglia e sulle circostanze che lo hanno condotto a Napoli. L’ambasciata svedese continua a occuparsi del caso, nella speranza di ricostruire il suo passato e individuare una soluzione per il futuro.