La storica Trattoria Nennella lascia i Quartieri Spagnoli e trasloca in piazza Carità, nel cuore di Napoli. A confermarlo i proprietari dopo le indiscrezioni già trapelate lo scorso febbraio.

Napoli, la “Trattoria Nennella” lascia i Quartieri Spagnoli dopo 74 anni

Dopo 74 anni di attività, la storica sede di Vico Lungo Teatro Nuovo e si trasferisce a una manciata di chilometri, al civico 22 di piazza Carità, accanto a Burger King. Un cambiamento importante per una delle attività commerciali simbolo della città di Napoli nonché luogo di attrazione per migliaia di turisti.

Apparsa in un video sui social di Andrea Rossi, content creator e personalità del web noto come “Alici come prima”, la famiglia titolare della trattoria ha confermato che, una volta ultimati i lavori del nuovo ristorante, quello ai Quartieri Spagnoli cesserà di esistere. A parte però la location, tutto resterà intatto: il menù, il tariffario, la musica, la classica “ammuina” che da sempre accompagna le tavolate a base di pasta e patate e provola.

Manca soltanto la data ufficiale di apertura della nuova sede, che aprirà i battenti nel punto di piazza Carità che conduce prima in via Mario Morgantini e poi in via Monteoliveto. Il trasloco di sicurò avrà un impatto anche sull’immagine dei Quartieri Spagnoli, che perderà una delle sue attrattive più popolari, presente tra i suoi vicoli dal 1949.