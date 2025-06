Momenti di panico questa mattina nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un camion ha seminato il caos lungo vico Trinità delle Monache fino a via Girardi. Il mezzo, improvvisamente fuori controllo per una rottura improvvisa dei freni, ha preso velocità in discesa lanciandosi in una corsa folle che si è conclusa solo quando si è schiantato tra due palazzi, rimanendo incastrato.

Napoli, camion si schianta nei Quartieri: conducente incastrato tra le lamiere

Come riporta Il Mattino, alla guida del camion un uomo di 48 anni, residente a Napoli, che è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che, dopo un delicato lavoro di estrazione, lo hanno affidato alle cure del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel suo tragitto incontrollato, il mezzo ha travolto numerose auto in sosta e distrutto alcuni locali al piano terra della strada, causando ingenti danni materiali. Il boato ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono riversati in strada spaventati.

Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze del 118, diverse pattuglie della Polizia di Stato – in particolare del Commissariato Dante – e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.