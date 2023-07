Ha denunciato l’aggressione ai carabinieri la ragazza picchiata da un giovane in via Orazio a Napoli. Lo ha reso noto il il deputato Francesco Emilio Borrelli che in queste ore è in contattato con la famiglia della giovane vittima.

Il video del pestaggio è diventato virale in pochissimo tempo. Nel filmato si vede chiaramente il giovane prendere a schiaffi più volte la ragazza per poi salire in auto e continuare. Fondamentale è stato l’intervento di alcuni ragazzi che, vedendo la scena, si sono avvicinati alla coppia e in qualche modo sono riusciti a fermare l’aggressione. Nelle scorse ore l’aggressore è stato anche identificato dalla forze dell’ordine. Si tratta di un 36enne di Afragola con precedenti penali per droga.

Oggi il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha incontrato ai Camaldoli i cittadini intervenuti in difesa della giovane picchiata. “Ringrazio i ragazzi: Luigi, Ylenia, Francesco, Federica, Francesco e Jessica tutti tra i 18 e i 20 anni che non si sono girati dall’altra parte mentre avveniva l’aggressione – ha detto Borrelli – e che invece di rimanere indifferenti come tanti altri hanno scelto di fare la loro parte chiamando anche i Carabinieri”.

Il parlamentare ha continuato: “La famiglia della vittima, resasi conto della situazione, è intervenuta con grande determinazione e le forze dell’ordine e la magistratura si sono mosse con grande celerità. Per fortuna c’è stato un video, girato da alcuni ragazzi stranieri, che ha consentito a tutti di rendersi conto delle violenze che la giovane stava subendo. Ci auguriamo che rapidamente si giunga a un giudizio e a una condanna che facciano comprendere al protagonista delle violenze la gravità delle sue azioni. Alle ragazze diciamo: ‘fate attenzione agli amori tossici e violenti”.

