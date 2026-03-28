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Lite degenera nel sangue a Sessa Aurunca: 36enne picchiata dal fidanzato

Lite degenera nel sangue a Sessa Aurunca: 36enne picchiata dal fidanzato

Una lite tra fidanzati, nata per motivi banali, è degenerata in un’aggressione nella tarda serata di ieri. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo di 32 anni per aver percosso la compagna, una 36enne residente nella stessa zona.

La donna in ospedale: non è in pericolo di vita

Secondo la ricostruzione dei militari, la discussione è sfociata in violenza. La vittima si è recata autonomamente presso l’ospedale San Rocco, dove è stata presa in carico dai sanitari.

La donna è attualmente ricoverata in osservazione: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma sono in corso ulteriori accertamenti sulle lesioni riportate.

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Denunciato il compagno, indagini in corso

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è stata informata dell’accaduto e ha avviato gli accertamenti. I Carabinieri hanno proceduto alla denuncia del 32enne.

Alla vittima è stata inoltre offerta la possibilità di ricevere supporto dai centri antiviolenza del territorio, ma al momento ha scelto di non usufruirne.

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