Una giovane di 18 anni è stata vittima di violenza sessuale, denunciando di essere stata costretta a subirla da due ragazzi incontrati durante la stessa serata, in alcuni localini in zona Quartieri Spagnoli. L’ipotesi di reato è violenza sessuale di gruppo, che, se confermato, potrebbe comportare fino a quattordici anni di reclusione. A darne notizia è Il Mattino.

Napoli, la denuncia di una 18enne: “Stuprata in auto da due ragazzi”

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti, dal momento che non c’è alcun riferimento all’identità dei due aggressori. E sotto la guida del procuratore aggiunto Raffaello Falcone sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Napoli centro. La denuncia della ragazza è supportata da testimonianze raccolte (quelle delle amiche) e dal materiale sequestrato.

La serata, che avrebbe dovuto essere spensierata, si è trasformata in tragedia quando la 18enne, originaria della provincia di Napoli, dopo aver bevuto alcolici con due amiche, incontra due ragazzi nel cuore della movida partenopea. La serata trascorre tranquillamente, almeno in apparenza, al punto che la 18enne accetta di accompagnare uno dei due in auto. La situazione peggiora quando, nell’ultilitaria, si ritrova con entrambi i ragazzi, subendo così la violenza.

Le analisi

Al momento si attendono alcuni riscontri sotto il profilo investigativo. Gli inquirenti hanno già acquisito alcuni indumenti della ragazza per poter eseguire le prime verifiche. Il fascicolo è attualmente contro ignoti, ma l’analisi delle tracce biologiche potrebbe portare all’identificazione dei presunti aggressori. Sono state sequestrate anche alcune immagini provenienti da telecamere di sorveglianza in zona Montecalvario, alla ricerca di elementi utili per l’individuazione dei due aguzzini.